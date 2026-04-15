Четыре игрока «Баварии» и пять «Реала» могут пропустить первый матч 1/2 финала ЛЧ

Четыре игрока «Баварии» и пять футболистов мадридского «Реала» могут пропустить первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов в случае выхода своих команд в следующую стадию турнира из-за перебора жёлтых карточек.

В составе «Баварии» под угрозой дисквалификации находятся голкипер Мануэль Нойер, защитники Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, а также полузащитник Конрад Лаймер.

В составе мадридского клуба матч могут пропустить защитники Дин Хёйсен и Альваро Каррерас, полузащитник Джуд Беллингем, а также форварды Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Ответная встреча между командами в рамках 1/4 финала турнира состоится на стадионе «Арена Мюнхен».

В первой встрече победу со счётом 2:1 праздновали футболисты немецкой команды.