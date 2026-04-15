«Для этого мы здесь». Президент «Реала» Перес — о шансах на проход «Баварии»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мюнхенской «Баварией» ответил на вопрос, смогут ли «сливочные» совершить камбэк и выйти в полуфинал турнира. Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля, в 22:00 мск.

«Для этого мы здесь», – приводит слова Переса Marca. Издание отмечает, что функционер выглядел спокойно перед игрой.

Напомним, в первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч одолели «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.