Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Монтес: исторически сложилось, что «Локо» не очень хорошо заканчивает вторую часть сезона

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес высказался об игре железнодорожников на финальном отрезке сезона. За шесть туров до конца Мир Российской Премьер-Лиги команда занимает третье место в турнирной таблице с 45 очками в 24 матчах.

«Исторически так сложилось, что мы не очень хорошо заканчиваем вторую часть сезона. Нам нужно перестроиться внутри команды, в раздевалке, делать, что мы делали раньше, чтобы хорошо завершить турнир. Осталось не так много игр», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сесар Монтес выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету мексиканца четыре гола и одна результативная передача в 25 встречах за красно-зелёных во всех турнирах.

