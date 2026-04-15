Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Лион» хочет подписать бывшего защитника «ПСЖ» — Bild

«Лион» хочет подписать бывшего защитника «ПСЖ» — Bild
Лионский «Олимпик» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Эль-Шадаем Битшиабу. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, «Лион» всерьёз намерен подписать воспитанника «Пари Сен-Жермен». Прошлой зимой игрок уже просил руководство «быков» отпустить его в другой клуб, но запрос был отклонён. Летом у футболиста будут шансы покинуть команду, ряд клубов проявляет к нему интерес.

Битшиабу выступает за «РБ Лейпциг» с 2023 года после перехода из «ПСЖ». Футболист принял участие в 11 матчах нынешнего клубного сезона. Трансферная стоимость защитника оценивается в € 15 млн. Контракт игрока с «быками» рассчитан до лета 2029 года.

Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Челси» включились в борьбу с «ПСЖ» за форварда «РБ Лейпциг» Диоманда
