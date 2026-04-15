«Я разочарован этой командой». Экс-игрок «Барселоны» Юмтити раскритиковал сине-гранатовых

Бывший защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором каталонцы обыграли мадридский «Атлетико» (2:1), но покинули турнир.

«Все думали, что «Барселона» легко одолеет «Атлетико». Я до сих пор разочарован этой командой, особенно игрой их защитной линии, потому что они получили две красные карточки в двух встречах. Они попадают в неприятности и почти всегда оказываются в одной и той же ситуации. И вы понимаете, что да, они рискуют, играя с очень высокой линией обороны, но каждый раз, когда происходит атака со стороны соперника, они опаздывают, и каждая задержка дорого им обходится и заканчивается красной карточкой. Так быть не должно.

Это ставит их в сложное положение, потому что, я думаю, что если бы оба матча проходили в полных составах, «Барселона» выиграла бы обе встречи, поэтому я немного разочарован. «Атлетико» в конечном счёте очень надёжен. Я думаю, что у «Атлетико» очень хорошая команда, которую мы определённо недооценили в этом году, потому что в Испании мы всегда больше уважаем «Реал» и «Барселону», когда они добиваются успеха.

Мы все знаем, что «Атлетико» — очень надёжная команда в обороне, способная совершать хорошие атаки, когда у них есть для этого пространство. «Барселона» действовала ужасно, снова играла вдесятером и выбыла из турнира. Мы увидели тот же сценарий, что и в первом матче, и нужно принимать решения на будущее», – приводит слова Юмтити Sport.es.