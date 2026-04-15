Главная Футбол Новости

Каррагер назвал клуб, который заслуживает выиграть Лигу чемпионов

Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал команду, которая заслуживает выиграть Лигу чемпионов.

«Атлетико» – это клуб, который заставляет меня испытывать гордость. Они базируются в одном городе с крупнейшим клубом мира [«Реалом»]. Они проиграли им два финала Лиги чемпионов, и мне было очень жаль «Атлетико». Я бы очень хотел, чтобы они прошли дальше и взяли Лигу чемпионов.

Кроме того, из-за всего, чего добился Симеоне и как долго он там работает. Я не знаю, удастся ли им это, думаю, в Лиге чемпионов есть команды получше, но он добивается результатов уже долгое время. Проработать там так долго и добиваться поставленных целей – это феноменально. Симеоне – настоящая легенда «Атлетико», — приводит слова Каррагера AS.

В 1/4 финала турнира «Атлетико» по сумме двух матчей переиграл «Барселону» (2:0, 1:2).

