Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Бубнов — всем тренерам РПЛ: ребята, ругайтесь матом сколько угодно, мочите судей

Бубнов — всем тренерам РПЛ: ребята, ругайтесь матом сколько угодно, мочите судей
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов обратился ко всем тренерам Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера махачкалинского «Динамо» «Динамо» Вадима Евсеева на 100 тыс. рублей за мат в послематчевом интервью.

«Я хочу сделать обращение и заявление для всех тренеров РПЛ. После того как КДК вынес Евсееву штраф в 100 тыс., они даже жёстче наказали Талалаева, его дисквалифицировали, и штраф больше у него, я призываю, не призываю, а просто говорю всем тренерам Российской Премьер-Лиги: «Ребята, ругайтесь на пресс-конференциях матом сколько угодно.

Максимум вы получите 200 тыс. штрафа. Для вас это 200 рублей, сколько вы денег получаете. И всё, мочите всех матом и судей там, и всех», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
