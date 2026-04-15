Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Атлетико» подшутил над жалобой Флика на качество газона после вылета «Барсы» из ЛЧ

Комментарии

Мадридский «Атлетико» подшутил над жалобой главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика на качество газона на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий специалист выразил недовольство слишком высокой травой на стадионе «матрасников», после чего поле подстригли. По итогам встречи каталонцы одержали победу со счётом 2:1, но покинули турнир.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Нам очень нравится запах свежескошенной травы по утрам», – сообщает аккаунт «Атлетико» в социальной сети X.

В полуфинале турнира команда Диего Симеоне сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

Материалы по теме
Трагедия «Барсы» в ЛЧ! В этой битве с «Атлетико» было всё. Видео
Трагедия «Барсы» в ЛЧ! В этой битве с «Атлетико» было всё. Видео
