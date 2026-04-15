«Атлетико» подшутил над жалобой Флика на качество газона после вылета «Барсы» из ЛЧ

Мадридский «Атлетико» подшутил над жалобой главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика на качество газона на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий специалист выразил недовольство слишком высокой травой на стадионе «матрасников», после чего поле подстригли. По итогам встречи каталонцы одержали победу со счётом 2:1, но покинули турнир.

«Нам очень нравится запах свежескошенной травы по утрам», – сообщает аккаунт «Атлетико» в социальной сети X.

В полуфинале турнира команда Диего Симеоне сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».