«Атлетико» подшутил над жалобой Флика на качество газона после вылета «Барсы» из ЛЧ
Мадридский «Атлетико» подшутил над жалобой главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика на качество газона на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов немецкий специалист выразил недовольство слишком высокой травой на стадионе «матрасников», после чего поле подстригли. По итогам встречи каталонцы одержали победу со счётом 2:1, но покинули турнир.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Нам очень нравится запах свежескошенной травы по утрам», – сообщает аккаунт «Атлетико» в социальной сети X.
В полуфинале турнира команда Диего Симеоне сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».
