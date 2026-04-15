Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» Джонджо Шелви завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви завершил игровую карьеру. Англичанин на заключительном этапе карьеры выступал за «Арабиан Фэлконс» из третьего дивизиона ОАЭ, в этом клубе он останется в качестве тренера.

«Я очень рад получить возможность принять этот вызов и повести «Арабиан Фэлконс» вперёд. У нас выступают талантливые футболисты, у нас есть чёткая цель в виде повышения в классе, а также желание создать нечто особенное в Дубае.

Мои амбиции — подняться на самую вершину тренерской профессии, этот проект идеально подходит для того, чтобы проверить, на что я способен», — приводит слова Шелви ESPN.

