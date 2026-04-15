Бубнов — Нобелю: Карпин в «Зенит»? Ты что, бредишь, что ли? Это уже даже не дуркование

Футбольный эксперт Александр Бубнов в разговоре с комментатором Нобелем Арустамяном оценил идею собеседника о потенциальном обмене главными тренерами между «Зенитом» и сборной России, в результате которого Валерий Карпин мог бы возглавить санкт-петербуржцев, а Сергей Семак — национальную команду.

Арустамян: Не думаю, что его [Семака] уберут. А кого поставят? Давай так, допустим, я могу пофантазировать, будет такой, знаешь, обмен тренеров: Семак — в сборную России, Карпин — в «Зенит».

Бубнов: Ты что, с ума сошёл? Ты что, бредишь, что ли? Это уже даже не дуркование, это ты на новый уровень вышел. Об этом даже не говори. Другое ты мне скажи, давай зададим вопрос Аршавину, 100% Аршавин скажет: «Легко заменю». Давай Радимова спросим. Он тоже скажет: «Легко». Я тебе скажу честно, хуже не будет, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».