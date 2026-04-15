Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов — Нобелю: Карпин в «Зенит»? Ты что, бредишь, что ли? Это уже даже не дуркование

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в разговоре с комментатором Нобелем Арустамяном оценил идею собеседника о потенциальном обмене главными тренерами между «Зенитом» и сборной России, в результате которого Валерий Карпин мог бы возглавить санкт-петербуржцев, а Сергей Семак — национальную команду.

Арустамян: Не думаю, что его [Семака] уберут. А кого поставят? Давай так, допустим, я могу пофантазировать, будет такой, знаешь, обмен тренеров: Семак — в сборную России, Карпин — в «Зенит».

Бубнов: Ты что, с ума сошёл? Ты что, бредишь, что ли? Это уже даже не дуркование, это ты на новый уровень вышел. Об этом даже не говори. Другое ты мне скажи, давай зададим вопрос Аршавину, 100% Аршавин скажет: «Легко заменю». Давай Радимова спросим. Он тоже скажет: «Легко». Я тебе скажу честно, хуже не будет, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android