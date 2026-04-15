Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Спортинг, стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/2026, 15 апреля

«Арсенал» — «Спортинг»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» (Англия) и лиссабонский «Спортинг» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Москера, Инкапье, Магальяйнс, Эзе, Мартинелли, Дьёкереш, Мадуэке, Субименди, Райс.

«Спортинг»: Силва, Морита, Гонсалвеш, Катамо, Тринкан, Араухо, Инасиу, Дьоманде, Юльманн, Куарежма, Суарес.

В первом матче «Арсенал» победил «Спортинг» со счётом 1:0.

На стадии 1/8 финала соревнования «Спортинг» по сумме двух встреч победил «Будё-Глимт» со счётом 5:3. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Байер» со счётом 3:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android