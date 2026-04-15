Экс-вратарь «ПСЖ» высказался о Матвее Сафонове и сравнил его с Доннаруммой

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо высказался о голкипере парижского клуба Матвее Сафонове и сравнил выступление российского футболиста с игрой Джанлуиджи Доннаруммы, выступавшего за команду в прошлом сезоне.

«Для меня Сафонов – как видеоигра, где он постоянно повышает свой уровень. Как далеко он зайдёт? Возможно, до самого конца, но вопрос, который мне задали всего несколько дней назад, был такой: «Сможем ли мы дойти до победы в турнире с Сафоновым?» Сегодня у меня есть частичный ответ и даже полный.

В Лиге 1 он заслужил своё место, это всем ясно, но мы задавались вопросом, сможет ли он повторить успех Доннаруммы в Лиге чемпионов? И он это делает, именно это он и делает сейчас, особенно в матчах с «Челси».

В психологическом плане, честно говоря, он невероятен. Во время вчерашнего пожара в штрафной он был абсолютно спокоен.

Мы много говорим о защитниках, особенно о Пачо и Маркиньосе, однако наличие такого вратаря за их спиной, я думаю, делает их лучше. Он из тех парней, которые не дрожат, он был невероятен, честно говоря. Так что, когда у тебя есть такая опора в психологическом плане, можешь быть уверен, что вся команда станет лучше, это точно», — сказал Алонзо на YouTube-канале Rothen s'enflamme.