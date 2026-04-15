Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Барселона» получила больше всех красных карточке в Лиге чемпионов за последние 10 сезонов

«Барселона» получила больше всех красных карточке в Лиге чемпионов за последние 10 сезонов
Красная карточка защитника «Барселоны» Эрика Гарсии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 с «Атлетико» (2:1) стала 13-й для сине-гранатовых в 10 последних розыгрышах ЛЧ. Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

Ни одна команда Европы за 10 последних сезонов не получала столько красных карточек в Лиге чемпионов. 6 из 13 удалений футболистов каталонского клуба — прямые. Для самого Гарсии эта красная карточка стала третьей в ЛЧ. По два раза с поля удалялись защитники сине-гранатовых Пау Кубарси и Рональд Араухо.

