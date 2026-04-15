«Барселона» получила больше всех красных карточке в Лиге чемпионов за последние 10 сезонов

Красная карточка защитника «Барселоны» Эрика Гарсии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 с «Атлетико» (2:1) стала 13-й для сине-гранатовых в 10 последних розыгрышах ЛЧ. Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

Ни одна команда Европы за 10 последних сезонов не получала столько красных карточек в Лиге чемпионов. 6 из 13 удалений футболистов каталонского клуба — прямые. Для самого Гарсии эта красная карточка стала третьей в ЛЧ. По два раза с поля удалялись защитники сине-гранатовых Пау Кубарси и Рональд Араухо.