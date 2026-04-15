«Барселона» получила больше всех красных карточке в Лиге чемпионов за последние 10 сезонов
Поделиться
Красная карточка защитника «Барселоны» Эрика Гарсии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 с «Атлетико» (2:1) стала 13-й для сине-гранатовых в 10 последних розыгрышах ЛЧ. Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
Ни одна команда Европы за 10 последних сезонов не получала столько красных карточек в Лиге чемпионов. 6 из 13 удалений футболистов каталонского клуба — прямые. Для самого Гарсии эта красная карточка стала третьей в ЛЧ. По два раза с поля удалялись защитники сине-гранатовых Пау Кубарси и Рональд Араухо.
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
22:20
-
22:12
-
22:11
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:36
-
21:29
-
21:18
-
21:15
-
21:09
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:45
-
20:42
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:39
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:26