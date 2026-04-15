Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Экс-руководительницу «Тамбова» оправдали по делу о хищении

Советский районный суд Тамбова оправдал бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о хищении бюджетных субсидий в размере более 700 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Коновалова обвинялась в том, что в ноябре 2019 года перевела на счёт подконтрольной организации свыше 708 тыс. рублей, выделенных клубу на проведение сезона-2019/2020, чем причинила ущерб областному управлению по физической культуре и спорту. Сумма ущерба с неё была взыскана в полном объёме.

Ранее, в мае 2024 года экс-руководительницу приговорили к наказанию в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

