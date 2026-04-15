Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Жизнь — боль». Смолов — о проигранном 1 млн рублей, поставленном на «Барселону» в ЛЧ

Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о проигранном 1 млн рублей, поставленном на выход «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА перед ответным четвертьфинальным матчем с «Атлетико» (2:1).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Жизнь — боль. Официально не разбираюсь в футболе. У меня был выбор между «сухарём» Моти [Матвея Сафонова] на «Энфилде» и проходом «Барсы». Все мимо, это соответствует мне. Все те разбирающиеся, которые мне писали, дай бог вам здоровья. Что хотел сказать. Хотя бы статистика нарушилась, да? Получается, «Атлетико» впервые в плей-офф проиграл в Лиге чемпионов. Араухо — думаю, в дополнительное время «Атлетико» все равно бы дальше прошёл, но ему даже прыгать не надо было.

Центральный защитник — это, в принципе, те люди, которые наравне с центральным нападающим, лучше всех играют головой в команде. Окей, ты можешь не забить, но он даже в створ не попал. Получается, с «Интером» полуфинал — Араухо, сейчас потенциальный полуфинал — Араухо, ну а по Эрику Гарсии мне всё было понятно изначально», — сказал Смолов в видеообращении в телеграм-канале.

