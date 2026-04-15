Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Црвена Звезда» готовит новое предложение «Спартаку» по Маркиньосу — Mozzart Sport

«Црвена Звезда» готова сделать новое предложение московскому «Спартаку» по трансферу вингера Маркиньоса, сообщает Mozzart Sport.

«Црвена Звезда» начала новую дипломатическую и спортивную кампанию, и есть реальная вероятность того, что в первые дни летнего трансферного окна клуб сможет совершить подписание. Сообщается, что Маркиньос хочет приехать в Белград, чтобы снова поработать с тренером Деяном Станковичем. В случае успешных переговоров Маркиньос станет одним из самых дорогих приобретений в истории «Црвены Звезды».

В зимнее трансферное окно сербский клуб предлагал «Спартаку» € 5 млн, но красно-белые потребовали значительно бо́льшую сумму. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне Маркиньос провёл за красно-белых 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отметился четырьмя результативными передачами.

