Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Арсенал — Спортинг: счёт 0:0 после первого тайма в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/2026

«Арсенал» — «Спортинг»: после первого тайма счёт 0:0
В эти минуты идёт перерыв ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют лондонский «Арсенал» (Англия) и лиссабонский «Спортинг» (Португалия). Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье (Франция). На данный момент счёт – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия

В первом матче «Арсенал» победил «Спортинг» со счётом 1:0.

На стадии 1/8 финала соревнования «Спортинг» по сумме двух встреч победил «Будё-Глимт» со счётом 5:3. На аналогичном этапе состязания «канониры» по сумме двух матчей одолели «Байер» со счётом 3:1.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
