Мажич считает, что Денисова надо было удалять в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал решение арбитра Артёма Чистякова не удалять защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов с «Зенитом». Игра закончилась победой красно-белых со счётом 0:0 (7:6 пен.).

— Сложно по этому моменту сказать. Инцидент случился там, где мяч находится не в этой зоне. Пас игрока был назад, два футболиста боролись за позицию. Здесь Артём [Чистяков] не видел, как происходит этот контакт. Он видел, как игрок «Зенита» падал. Они борются за позицию, и судья дал это нарушение на ощущениях.

В этом эпизоде Денисов использовал локоть в лицо. Здесь должны быть вторая жёлтая карточка и удаление игрока.

— А если вспомнить эпизод между Александром Соболевым и Наилем Умяровым (в матче 21‑го тура РПЛ, в котором «Зенит» победил со счётом 2:0. — Прим. «Чемпионата»)?

— В моменте с Денисовым никто не мог помочь Чистякову. За спиной смотрел помощник судьи, сам Чистяков был сконцентрирован на мяче. На чувствах он дал это нарушение, увидел, что Мостовой падал на газон, и только потом дал штрафной. Сложность этого момента в том, что судья пропустил эти детали. И VAR невозможно позвать, — сказал Мажич в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».