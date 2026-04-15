Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мажич считает, что Денисова надо было удалять в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал решение арбитра Артёма Чистякова не удалять защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов с «Зенитом». Игра закончилась победой красно-белых со счётом 0:0 (7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

— Сложно по этому моменту сказать. Инцидент случился там, где мяч находится не в этой зоне. Пас игрока был назад, два футболиста боролись за позицию. Здесь Артём [Чистяков] не видел, как происходит этот контакт. Он видел, как игрок «Зенита» падал. Они борются за позицию, и судья дал это нарушение на ощущениях.

В этом эпизоде Денисов использовал локоть в лицо. Здесь должны быть вторая жёлтая карточка и удаление игрока.

— А если вспомнить эпизод между Александром Соболевым и Наилем Умяровым (в матче 21‑го тура РПЛ, в котором «Зенит» победил со счётом 2:0. — Прим. «Чемпионата»)?
— В моменте с Денисовым никто не мог помочь Чистякову. За спиной смотрел помощник судьи, сам Чистяков был сконцентрирован на мяче. На чувствах он дал это нарушение, увидел, что Мостовой падал на газон, и только потом дал штрафной. Сложность этого момента в том, что судья пропустил эти детали. И VAR невозможно позвать, — сказал Мажич в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android