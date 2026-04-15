Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«После него мне Левандовски не страшен». Джанаев — об экс-нападающем сборной России

«После него мне Левандовски не страшен». Джанаев — об экс-нападающем сборной России
Комментарии

Бывшие футболисты «Ростова» Дмитрий Полоз и Сослан Джанаев поделились воспоминаниями о тренировках с экс-форвардом сборной России Дмитрием Кириченко. Нападающий выступал за жёлто-синих с 2011 по 2013 год, а с 2014-го по 2017-й входил в тренерский штаб команды.

Полоз: Я тебе клянусь, мы тренировали подачи с фланга, например, справа — Калач [Тимофей Калачёв], слева — Кудряш [Фёдор Кудряшов]. И у Сергеевича из 10 подач, ну, где-то девять — пам! Клюшкой, знаешь? Пам! Вот так. И наши нападающие, мы бьём, три забили из 10, такие довольные.

Джанаев: Исполнительское мастерство Дмитрия Сергеевича, поверь мне, как вратарь я тебе говорю, на самом высочайшем уровне. После него мне Левандовски не страшен, — сказал Джанаев в эфире Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android