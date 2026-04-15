«После него мне Левандовски не страшен». Джанаев — об экс-нападающем сборной России

Бывшие футболисты «Ростова» Дмитрий Полоз и Сослан Джанаев поделились воспоминаниями о тренировках с экс-форвардом сборной России Дмитрием Кириченко. Нападающий выступал за жёлто-синих с 2011 по 2013 год, а с 2014-го по 2017-й входил в тренерский штаб команды.

Полоз: Я тебе клянусь, мы тренировали подачи с фланга, например, справа — Калач [Тимофей Калачёв], слева — Кудряш [Фёдор Кудряшов]. И у Сергеевича из 10 подач, ну, где-то девять — пам! Клюшкой, знаешь? Пам! Вот так. И наши нападающие, мы бьём, три забили из 10, такие довольные.

Джанаев: Исполнительское мастерство Дмитрия Сергеевича, поверь мне, как вратарь я тебе говорю, на самом высочайшем уровне. После него мне Левандовски не страшен, — сказал Джанаев в эфире Okko.