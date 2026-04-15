Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Одно из моих самых больших сожалений». Уорнок — о клубе, в котором так и не поработал

Английский тренер Нил Уорнок признался, что сожалеет по поводу того, что на протяжении карьеры так и не поработал в «Портсмуте».

«Тот факт, что в прошлом я так и не возглавил «Портсмут» — это одно из моих самых больших сожалений. Всё дело в болельщиках: когда я находился там на тренерской скамейке во время выездных матчей и пытался докричаться до своих игроков, то мои слова просто утопали в шуме трибун. Болельщики «Портсмута» и та атмосфера, которую они создают, просто невероятны. Меня нисколько не удивляет победа этой команды [над «Ипсвич Таун»], поскольку фанаты играют очень важную роль, не правда ли? Особенно на текущем этапе сезона», — приводит слова Уорнока talkSPORT.

