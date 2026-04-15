«Реал» впервые в истории выйдет на матч Лиги чемпионов без испанцев в стартовом составе

Мадридский «Реал» выйдет на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мюнхенской «Баварией» без испанцев в стартовом составе. Подобное случится впервые в истории столичного клуба. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По информации аналитического портала, сегодня «Реал» проведёт 515-ю игру в главном еврокубковом турнире.

Отметим, что нападающий «сливочных» Браим Диас имеет испанское гражданство и выступал за молодёжные сборные страны, но в итоге решил представлять национальную команду Марокко.

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.