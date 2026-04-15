«Я должен всё делать сам? Заткнись, чёрт возьми!» Неймар повздорил с болельщиком

Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в конфликт с болельщиком, обвинившем игрока в недостаточной самоотдаче на поле во время матча Южноамериканского кубка с парагвайским клубом «Реколета» (1:1).

«Я должен всё делать сам? Заткнись, чёрт возьми! Как ты ожидаешь, что я буду тебя уважать, если ты меня не уважаешь?» — приводит слова Неймара ESPN.

После встречи Неймар объяснил свою реакцию нетерпимостью того, когда идёт переход на личности. При этом игрок отметил, что понимает критику болельщиков по поводу содержания и стиля игры команды.

В этой встрече футболист отметился забитым голом на четвёртой минуте.