«Я должен всё делать сам? Заткнись, чёрт возьми!» Неймар повздорил с болельщиком
Поделиться
Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в конфликт с болельщиком, обвинившем игрока в недостаточной самоотдаче на поле во время матча Южноамериканского кубка с парагвайским клубом «Реколета» (1:1).
Южноамериканский кубок — 2026 . Группа D. 2-й тур
15 апреля 2026, среда. 03:30 МСК
Сантос
Сантус, Бразилия
Окончен
1 : 1
Реколета
Парагвай
1:0 Неймар – 4' 1:1 Ortiz – 45+1'
«Я должен всё делать сам? Заткнись, чёрт возьми! Как ты ожидаешь, что я буду тебя уважать, если ты меня не уважаешь?» — приводит слова Неймара ESPN.
После встречи Неймар объяснил свою реакцию нетерпимостью того, когда идёт переход на личности. При этом игрок отметил, что понимает критику болельщиков по поводу содержания и стиля игры команды.
В этой встрече футболист отметился забитым голом на четвёртой минуте.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
22:20
-
22:12
-
22:11
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:36
-
21:29
-
21:18
-
21:15
-
21:09
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:45
-
20:42
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:39
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:26