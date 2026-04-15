Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Я должен всё делать сам? Заткнись, чёрт возьми!» Неймар повздорил с болельщиком

«Я должен всё делать сам? Заткнись, чёрт возьми!» Неймар повздорил с болельщиком
Нападающий «Сантоса» Неймар вступил в конфликт с болельщиком, обвинившем игрока в недостаточной самоотдаче на поле во время матча Южноамериканского кубка с парагвайским клубом «Реколета» (1:1).

Южноамериканский кубок — 2026 . Группа D. 2-й тур
15 апреля 2026, среда. 03:30 МСК
Сантос
Сантус, Бразилия
Окончен
1 : 1
Реколета
Парагвай
1:0 Неймар – 4'     1:1 Ortiz – 45+1'    

«Я должен всё делать сам? Заткнись, чёрт возьми! Как ты ожидаешь, что я буду тебя уважать, если ты меня не уважаешь?» — приводит слова Неймара ESPN.

После встречи Неймар объяснил свою реакцию нетерпимостью того, когда идёт переход на личности. При этом игрок отметил, что понимает критику болельщиков по поводу содержания и стиля игры команды.

В этой встрече футболист отметился забитым голом на четвёртой минуте.

