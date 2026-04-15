«Бавария» — «Реал»: Арда Гюлер после ошибки Нойера открыл счёт на первой минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Бавария» (Германия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Арда Гюлер на первой минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.

В первой встрече «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.