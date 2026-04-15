Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Франции Дешам обратился к Экитике, который пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Тренер сборной Франции Дешам обратился к Экитике, который пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обратился к нападающему «Ливерпуля» Уго Экитике, получившему серьёзную травму в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (0:2). Французский форвард был заменён на 31-й минуте встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Уго получил серьёзную травму во вторник вечером в матче с «ПСЖ». К сожалению, тяжесть его повреждения не позволит ему завершить сезон в «Ливерпуле» и принять участие в чемпионате мира. Уго — один из примерно 10 молодых игроков, дебютировавших за сборную в последние месяцы. Он прекрасно вписался в команду как на поле, так и за его пределами.

Эта травма — огромный удар для него, конечно, но также и для сборной Франции. Его разочарование огромно. Уго вернётся в свою лучшую форму, я в этом уверен. Но я хотел выразить ему свою полную поддержку, а также поддержку всего тренерского штаба. Мы знаем, что он будет полностью поддерживать сборную Франции, и мы все думаем о нём», — приводит слова Дешама Equipe de France в соцсети X.

Материалы по теме
Сейв-чума Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» решил Дембеле. Видео
Сейв-чума Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» решил Дембеле. Видео
