Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Жозе Моуринью может вернуться в английскую Премьер-лигу — talkSPORT

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, саудовские владельцы «сорок» ценят португальского специалиста и хотели бы сотрудничать с ним, если нынешний наставник Эдди Хау покинет команду. Тренер катарского «Аль-Садда» Роберто Манчини также присутствует в шорт-листе английского клуба. У Андони Ираолы, который покинет «Борнмут» по окончании нынешнего сезона, тоже есть шансы возглавить команду из графства Тайн-энд-Уир.

На данный момент «Ньюкасл Юнайтед» с 42 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице таблице АПЛ.

Материалы по теме
Паоло Мальдини может возглавить Федерацию футбола Италии
