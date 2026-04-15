Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Экс-вратарь «ПСЖ» оценил перспективы Шевалье в парижском клубе на фоне игры Сафонова

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонзо высказался о перспективах голкипера Люка Шевалье в парижском клубе на фоне игры россиянина Матвея Сафонова.

«Это очень сложный вопрос, но на данный момент Шевалье уже не существует; его кандидатуру не рассматривают. Так что же он [Луис Энрике] будет делать? Возможно, только, чтобы дать Сафонову передышку, это уже другая история. Это точно будет не для того, чтобы вознаградить Люка. На данный момент он забыл о Люка Шевалье», — сказал Алонзо на YouTube-канале Rothen s'enflamme.

Всего в нынешнем сезоне российский вратарь принял участие в 18 матчах клуба во всех турнирах, восемь из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

