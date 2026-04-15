Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
В «ПСЖ» раскрыли состояние травмированных игроков после матча с «Ливерпулем»

В «ПСЖ» раскрыли состояние травмированных игроков после матча с «Ливерпулем»
В «ПСЖ» высказались о состоянии защитника Нуну Мендеша и флангового нападающего Дезире Дуэ после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Ливерпулем» (2:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Дезире Дуэ, получивший травму правого колена во время матча с «Ливерпулем», пройдёт лечение в течение следующих двух дней, после чего возобновит тренировки с командой.

Нуну Мендеш испытывает незначительный дискомфорт в правом бедре. Он пройдёт лечение и будет упражняться в тренажёрном зале в течение следующих двух дней», – сообщает официальный сайт «ПСЖ».

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч французский гранд обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».

Материалы по теме
«ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов! Сафонов выдал третий «сухой» матч подряд
Live
«ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов! Сафонов выдал третий «сухой» матч подряд
