В «ПСЖ» раскрыли состояние травмированных игроков после матча с «Ливерпулем»

В «ПСЖ» высказались о состоянии защитника Нуну Мендеша и флангового нападающего Дезире Дуэ после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Ливерпулем» (2:0).

«Дезире Дуэ, получивший травму правого колена во время матча с «Ливерпулем», пройдёт лечение в течение следующих двух дней, после чего возобновит тренировки с командой.

Нуну Мендеш испытывает незначительный дискомфорт в правом бедре. Он пройдёт лечение и будет упражняться в тренажёрном зале в течение следующих двух дней», – сообщает официальный сайт «ПСЖ».

В первом матче «ПСЖ» победил «Ливерпуль» со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч французский гранд обыграл мерсисайдцев со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с победителем пары «Реал» Мадрид — «Бавария».