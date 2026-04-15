Фото: ошибка Нойера, которая привела к голу «Реала» на 30-й секунде

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер на 30-й секунде матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом» (Испания) совершил ошибку, которая привела к пропущенному голу. Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Счёт в матче – 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер вышел далеко из ворот, за пределы штрафной и сделал неточную передачу, после которой мяч в пустые ворота отправил Арда Гюлер.

Фото: Кадр из трансляции

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.