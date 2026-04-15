Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Руководство «Интера» связалось с Диего Симеоне, тренер «Атлетико» — их мечта — Санти Ауна

Руководство «Интера» связалось с главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, чтобы узнать, существует ли возможность его приглашения в команду. Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна в соцсети X. По данным источника, аргентинский специалист является мечтой боссов итальянского клуба.

Сообщается, что параллельно «Интер» ведёт переговоры о продлении контракта с нынешним главным тренером Кристианом Киву. Симеоне выступал за «Интер» в качестве футболиста с июля 1997 года по июль 1999 года. С января по июнь 2011-го аргентинец работал главным тренером итальянского клуба «Катания».

Во вторник, 14 апреля, «Атлетико» под управлением Диего Симеоне вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, одолев в двухматчевом противостоянии «Барселону» (2:0, 1:2).

