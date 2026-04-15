Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава судейства РФС Мажич разобрал эпизод с падением Мбаппе в матче «Реал» — «Жирона»

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался о падении нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в штрафной площади «Жироны» (1:1) в матче 31-го тура Ла Лиги, после которого не был назначен пенальти.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

«Это пенальти и железная жёлтая карточка. Я могу только представить, какое было состояние у судьи, когда он пересматривал этот момент и понимал, что VAR не пригласил его на просмотр. Это очевидное нарушение. Я не знаю, как можно объяснить это и почему нет VAR‑вмешательства», — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании после 31 тура. У команды 70 набранных очков. Отставание от лидирующей в чемпионской гонке «Барселоны» составляет девять очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android