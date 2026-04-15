Глава судейства РФС Мажич разобрал эпизод с падением Мбаппе в матче «Реал» — «Жирона»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался о падении нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в штрафной площади «Жироны» (1:1) в матче 31-го тура Ла Лиги, после которого не был назначен пенальти.

«Это пенальти и железная жёлтая карточка. Я могу только представить, какое было состояние у судьи, когда он пересматривал этот момент и понимал, что VAR не пригласил его на просмотр. Это очевидное нарушение. Я не знаю, как можно объяснить это и почему нет VAR‑вмешательства», — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании после 31 тура. У команды 70 набранных очков. Отставание от лидирующей в чемпионской гонке «Барселоны» составляет девять очков.