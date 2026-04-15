Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Нойер превзошёл Месси по числу матчей Лиги чемпионов в стартовом составе

Нойер превзошёл Месси по числу матчей Лиги чемпионов в стартовом составе
Комментарии

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер принимает участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Это 137-я игра немецкого вратаря в стартовом составе мюнхенцев в главном клубном турнире Старого Света. Он обошёл бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (136) по числу игр в ЛЧ в стартовом составе одной команды.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+5'    
Удаления: нет / Камавинга – 86'

Больше всего встреч в стартовом составе одного клуба в Лиге чемпионов провёл экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс (149).

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

Фото: ошибка Нойера, которая привела к голу «Реала» на 30-й секунде
