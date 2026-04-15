Нойер с большим отрывом лидирует по количеству результативных ошибок в плей-офф ЛЧ

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер с большим отрывом лидирует по количеству результативных ошибок в плей-офф Лиги чемпионов. С момента своего дебюта в турнире футболист совершил 10 ошибок, приведших к пропущенным мячам.

По три результативные ошибки совершили голкиперы Андре Онана, Икер Касильяс, Кейлор Навас, Лорис Кариус, Петр Чех и Висенте Гуайта, а также защитники Лукаш Пищек и Давид Алаба.

10-ю ошибку Нойер совершил на 30-й секунде матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом» (Испания). Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Счёт в матче 2:1 в пользу «Реала».

Голкипер вышел далеко из ворот, за пределы штрафной и сделал неточную передачу.