Нойер с большим отрывом лидирует по количеству результативных ошибок в плей-офф ЛЧ
Поделиться
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер с большим отрывом лидирует по количеству результативных ошибок в плей-офф Лиги чемпионов. С момента своего дебюта в турнире футболист совершил 10 ошибок, приведших к пропущенным мячам.
По три результативные ошибки совершили голкиперы Андре Онана, Икер Касильяс, Кейлор Навас, Лорис Кариус, Петр Чех и Висенте Гуайта, а также защитники Лукаш Пищек и Давид Алаба.
10-ю ошибку Нойер совершил на 30-й секунде матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом» (Испания). Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Счёт в матче 2:1 в пользу «Реала».
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+6'
Голкипер вышел далеко из ворот, за пределы штрафной и сделал неточную передачу.
Комментарии
