Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Нойер с большим отрывом лидирует по количеству результативных ошибок в плей-офф ЛЧ

Нойер с большим отрывом лидирует по количеству результативных ошибок в плей-офф ЛЧ
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер с большим отрывом лидирует по количеству результативных ошибок в плей-офф Лиги чемпионов. С момента своего дебюта в турнире футболист совершил 10 ошибок, приведших к пропущенным мячам.

По три результативные ошибки совершили голкиперы Андре Онана, Икер Касильяс, Кейлор Навас, Лорис Кариус, Петр Чех и Висенте Гуайта, а также защитники Лукаш Пищек и Давид Алаба.

10-ю ошибку Нойер совершил на 30-й секунде матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом» (Испания). Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Счёт в матче 2:1 в пользу «Реала».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+6'

Голкипер вышел далеко из ворот, за пределы штрафной и сделал неточную передачу.

