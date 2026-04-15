Нойер уступает лишь Месси и Роналду по числу матчей в плей-офф ЛЧ в старте — Squawka

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в 70-й раз вышел в стартовом составе мюнхенцев в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Это произошло в ответном матче 1/4 финала турнира с мадридским «Реалом». Теперь немецкий голкипер занимает третье место по числу игр в плей-офф ЛЧ в стартовом составе, отставая лишь от экс-игрока «Реала» Криштиану Роналду (83) и бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (76), сообщает Squawka.

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.