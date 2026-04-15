Нойер уступает лишь Месси и Роналду по числу матчей в плей-офф ЛЧ в старте — Squawka
Поделиться
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в 70-й раз вышел в стартовом составе мюнхенцев в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Это произошло в ответном матче 1/4 финала турнира с мадридским «Реалом». Теперь немецкий голкипер занимает третье место по числу игр в плей-офф ЛЧ в стартовом составе, отставая лишь от экс-игрока «Реала» Криштиану Роналду (83) и бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (76), сообщает Squawka.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+6'
В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.
На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:48
-
23:37
-
23:36
-
23:27
-
23:22
-
23:16
-
23:13
-
23:11
-
23:02
-
22:59
-
22:58
-
22:54
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:20
-
22:12
-
22:11
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:48
-
21:45
-
21:39