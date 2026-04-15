«Аль-Наср» победил «Аль-Иттифак» благодаря голу Комана, Роналду заменили на 89-й минуте

Завершился матч 29-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 31-й минуте. Отличился французский форвард «Аль-Насра» Кингсли Коман. На 90+5-й минуте защитник гостей Джек Хендри получил красную карточку. Португалец Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл 89 минут.

«Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные Жорже Жезуша увеличили отрыв от ближайшего преследователя, «Аль-Хиляля», до восьми очков. «Аль-Иттифак» располагается на седьмой строчке с 42 очками.