Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аль-Иттифак, результат матча 15 апреля 2026, счёт 1:0, 28-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» победил «Аль-Иттифак» благодаря голу Комана, Роналду заменили на 89-й минуте
Завершился матч 29-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 29-й тур
15 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 0
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
1:0 Коман – 31'    
Удаления: нет / Хендри – 90+5'

Единственный мяч в игре был забит на 31-й минуте. Отличился французский форвард «Аль-Насра» Кингсли Коман. На 90+5-й минуте защитник гостей Джек Хендри получил красную карточку. Португалец Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл 89 минут.

«Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные Жорже Жезуша увеличили отрыв от ближайшего преследователя, «Аль-Хиляля», до восьми очков. «Аль-Иттифак» располагается на седьмой строчке с 42 очками.

