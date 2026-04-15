Президент ФИФА Инфантино высказался по поводу участия Ирана в чемпионате мира — 2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался по поводу участия Ирана в чемпионате мира 2026 года.

«Иран, конечно, должен приехать. Они представляют свой народ. Они прошли квалификацию. Футболисты хотят играть», — приводит слова Инфантино CNBC.

Ранее в Иране заявляли о возможности отказа от участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учётом текущей геополитической обстановки.

В рамках группы G чемпионата мира по футболу Иран должен встретиться с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).