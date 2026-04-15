Килиан Мбаппе забил 70-й гол в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Баварией». На данный момент счёт в матче – 3:2 в пользу «сливочных». Таким образом, французский форвард забил 70-й гол в главном европейском турнире.

Всего в Лиге чемпионов Килиан Мбаппе провёл 98 матчей, выступая в составе «Реала», «ПСЖ» и «Монако».

В нынешнем сезоне нападающий выходил в 39 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. По информации статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.