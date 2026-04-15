Генич предложил альтернативу вратаря для «Баварии» на фоне ошибки Нойера в игре с «Реалом»

Известный российский комментатор Константин Генич предложил альтернативу вратаря для «Баварии» на фоне ошибки Мануэля Нойера в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». На момент публикации счёт во встрече 3:2 в пользу мадридского клуба.

«Баварии» надо Агкацева брать. И закрыть вопрос с вратарём на долгие годы. Как было с Нойером», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Нойер совершил ошибку на 30-й секунде матча. Голкипер вышел далеко из ворот, за пределы штрафной и сделал неточную передачу.

В первой встрече «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.