Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Генич предложил альтернативу вратаря для «Баварии» на фоне ошибки Нойера в игре с «Реалом»

Известный российский комментатор Константин Генич предложил альтернативу вратаря для «Баварии» на фоне ошибки Мануэля Нойера в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». На момент публикации счёт во встрече 3:2 в пользу мадридского клуба.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+6'

«Баварии» надо Агкацева брать. И закрыть вопрос с вратарём на долгие годы. Как было с Нойером», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Нойер совершил ошибку на 30-й секунде матча. Голкипер вышел далеко из ворот, за пределы штрафной и сделал неточную передачу.

В первой встрече «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

