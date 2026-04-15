«Не согласен, что всё кончено». Дюгарри назвал условие возвращения Шевалье в состав «ПСЖ»

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри назвал условие возвращения голкипера Люка Шевалье в основной состав «ПСЖ».

«Я не согласен с тем, что для Шевалье все кончено. Давайте будем осторожны. Луис Энрике способен возродить карьеру Шевалье в следующем сезоне, учитывая его возраст и стоимость футболиста. Всё, что нужно Сафонову — это три, четыре или пять средних игр», — сказал Дюгарри на YouTube-канале Rothen s'enflamme.

Французский голкипер не выходил на поле за «ПСЖ» с 23 января. Основным вратарём клуба с января стал Матвей Сафонов. Всего в нынешнем сезоне российский вратарь принял участие в 18 матчах клуба во всех турнирах, восемь из которых отыграл «на ноль».