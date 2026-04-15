Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Не согласен, что всё кончено». Дюгарри назвал условие возвращения Шевалье в состав «ПСЖ»

«Не согласен, что всё кончено». Дюгарри назвал условие возвращения Шевалье в состав «ПСЖ»
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри назвал условие возвращения голкипера Люка Шевалье в основной состав «ПСЖ».

«Я не согласен с тем, что для Шевалье все кончено. Давайте будем осторожны. Луис Энрике способен возродить карьеру Шевалье в следующем сезоне, учитывая его возраст и стоимость футболиста. Всё, что нужно Сафонову — это три, четыре или пять средних игр», — сказал Дюгарри на YouTube-канале Rothen s'enflamme.

Французский голкипер не выходил на поле за «ПСЖ» с 23 января. Основным вратарём клуба с января стал Матвей Сафонов. Всего в нынешнем сезоне российский вратарь принял участие в 18 матчах клуба во всех турнирах, восемь из которых отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Экс-вратарь «ПСЖ» высказался о Матвее Сафонове и сравнил его с Доннаруммой
