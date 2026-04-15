Стали известны пары 1/2 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

В среду, 15 апреля, стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Бавария» завоевала путёвку в четвертьфинал, победив в ответном матче 1/4 финала мадридский «Реал» (4:3). «Арсенал» после победы в первой игре (1:0) сыграл вничью со «Спортингом» в ответной встрече (0:0).

По итогам предыдущего игрового дня мадридский «Атлетико» по сумме двух встреч оказался сильнее «Барселоны» (2:0, 1:2). «ПСЖ» попал в четвёрку сильнейших команд турнира, дважды обыграв «Ливерпуль» (2:0, 2:0).

Пары 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«ПСЖ» — «Бавария»;

«Атлетико» — «Арсенал».

Первые матчи в полуфинальных сериях состоятся 28 и 29 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.