Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны пары 1/2 финала Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии

В среду, 15 апреля, стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Бавария» завоевала путёвку в четвертьфинал, победив в ответном матче 1/4 финала мадридский «Реал» (4:3). «Арсенал» после победы в первой игре (1:0) сыграл вничью со «Спортингом» в ответной встрече (0:0).

По итогам предыдущего игрового дня мадридский «Атлетико» по сумме двух встреч оказался сильнее «Барселоны» (2:0, 1:2). «ПСЖ» попал в четвёрку сильнейших команд турнира, дважды обыграв «Ливерпуль» (2:0, 2:0).

Пары 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«ПСЖ» — «Бавария»;
«Атлетико» — «Арсенал».

Первые матчи в полуфинальных сериях состоятся 28 и 29 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android