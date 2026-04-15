Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Гарри Кейн повторил бомбардирское достижение Холанда, забив «Реалу» в Лиге чемпионов

Гол нападающего «Баварии» Гарри Кейна в первом тайме ответного матча 1/4 финала с мадридским «Реалом» стал для него 50-м в сезоне. Команды играют в эти минуты на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Славко Винчич (Марибор, Словения). На момент написания новости счёт – 3:2 в пользу мадридцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+6'

До Кейна отметку в полсотни голов за сезон во всех турнирах преодолевал нападающий Эрлинг Холанд. Норвежец отметился 52 голами за «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023. С тех пор подобной результативности не было ни у одного футболиста.

Первая встреча состоялась неделю назад, 7 апреля. Победу одержали футболисты немецкого клуба (2:1). В 1/2 финала турнира сильнейшая команда из данной пары встретится с действующим обладателем трофея «ПСЖ».

