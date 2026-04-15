Гарри Кейн повторил бомбардирское достижение Холанда, забив «Реалу» в Лиге чемпионов

Гол нападающего «Баварии» Гарри Кейна в первом тайме ответного матча 1/4 финала с мадридским «Реалом» стал для него 50-м в сезоне. Команды играют в эти минуты на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Славко Винчич (Марибор, Словения). На момент написания новости счёт – 3:2 в пользу мадридцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

До Кейна отметку в полсотни голов за сезон во всех турнирах преодолевал нападающий Эрлинг Холанд. Норвежец отметился 52 голами за «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023. С тех пор подобной результативности не было ни у одного футболиста.

Первая встреча состоялась неделю назад, 7 апреля. Победу одержали футболисты немецкого клуба (2:1). В 1/2 финала турнира сильнейшая команда из данной пары встретится с действующим обладателем трофея «ПСЖ».