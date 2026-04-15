Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мбаппе обошёл Месси по количеству голов в ЛЧ за один сезон. Больше только у Роналду

Мбаппе обошёл Месси по количеству голов в ЛЧ за один сезон. Больше только у Роналду
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Баварией». На данный момент счёт в матче – 3:2 в пользу «сливочных». Тем самым французский форвард обошёл бывшего игрока «Барселоны» Лионеля Месси по количеству голов в европейском турнире за один сезон.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+6'

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Мбаппе 15 мячей. Рекорд турнира принадлежит Криштиану Роналду. В сезоне-2013/2014 в составе мадридского «Реала» португальский нападающий забил 17 голов. Кроме того, Роналду отличался 16 раз в сезоне-2015/2016.

В нынешнем сезоне нападающий выходил в 39 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. По информации статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.

