Мбаппе обошёл Месси по количеству голов в ЛЧ за один сезон. Больше только у Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Баварией». На данный момент счёт в матче – 3:2 в пользу «сливочных». Тем самым французский форвард обошёл бывшего игрока «Барселоны» Лионеля Месси по количеству голов в европейском турнире за один сезон.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Мбаппе 15 мячей. Рекорд турнира принадлежит Криштиану Роналду. В сезоне-2013/2014 в составе мадридского «Реала» португальский нападающий забил 17 голов. Кроме того, Роналду отличался 16 раз в сезоне-2015/2016.

В нынешнем сезоне нападающий выходил в 39 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал шесть результативных передач. По информации статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.