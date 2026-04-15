«Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Спортинг» по сумме встреч

Окончен ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли лондонский «Арсенал» (Англия) и лиссабонский «Спортинг» (Португалия). После этой игры зафиксирован счёт 0:0, в первом матче со счётом 1:0 победила английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье (Франция).

В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА «Арсенал» сыграет с «Атлетико».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».