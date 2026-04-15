Гюлер стал автором самого быстрого гола «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер стал автором самого быстрого гола «сливочных» в Лиге чемпионов. Это случилось в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». На момент публикации счёт в матче – 3:2 в пользу мадридского клуба.

Гюлегр отличился на 35-й секунде встречи после ошибки вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера. Гюлер превзошёл достижение бывшего футболиста мадридского клуба Гарета Бейла, забившего гол на 57-й секунде в ворота «Легии» в ноябре 2016 года.

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.