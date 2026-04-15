Лишь два футболиста достигли отметки в 70 голов в Лиге чемпионов быстрее Мбаппе

Гол форварда «Реала» Килиана Мбаппе в ворота «Баварии» на 42-й минуте ответного четвертьфинального матча стал для него 70-м в турнире. Команды играют в эти минуты на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Славко Винчич (Марибор, Словения). На момент написания новости счёт – 3:2 в пользу мадридцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, Мбаппе достиг отметки в 70 голов в ЛЧ в 98-й встрече. Быстрее француза данной отметки в главном клубном турнире Европы достигали лишь форварды Лионель Месси (90 игр) и Роберт Левандовски (93).
Первая встреча состоялась неделю назад, 7 апреля. Победу одержали футболисты немецкого клуба (2:1). В 1/2 финала турнира сильнейшая команда из данной пары встретится с действующим обладателем трофея «ПСЖ».
- 15 апреля 2026
