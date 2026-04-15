Мбаппе стал первым игроком, забившим в 10 гостевых еврокубковых матчах за сезон — Opta

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». Таким образом, француз стал первым футболистом в истории, который отметился голами в 10 выездных еврокубковых встречах за один сезон. Об этом сообщает Opta.

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».