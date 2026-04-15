Экс-судья Итурральде оценил момент с первым забитым голом «Баварии» в игре с «Реалом»

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с первым забитым голом «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». На момент публикации счёт во встрече – 3:2 в пользу мадридского клуба.

«Игрок «Баварии» неподвижен. Я не знаю, вина ли Трента [которого опекал Павлович] или Лунина, но Павлович стоит на месте. Здесь нет фола», — приводит слова Итурральде AS.

Полузащитник «Баварии» Александар Павлович отличился на шестой минуте после розыгрыша углового. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин сигнализировал о фоле со стороны Павловича.

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.