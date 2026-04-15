Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-судья Итурральде оценил момент с первым забитым голом «Баварии» в игре с «Реалом»

Экс-судья Итурральде оценил момент с первым забитым голом «Баварии» в игре с «Реалом»
Комментарии

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил момент с первым забитым голом «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». На момент публикации счёт во встрече – 3:2 в пользу мадридского клуба.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+6'

«Игрок «Баварии» неподвижен. Я не знаю, вина ли Трента [которого опекал Павлович] или Лунина, но Павлович стоит на месте. Здесь нет фола», — приводит слова Итурральде AS.

Полузащитник «Баварии» Александар Павлович отличился на шестой минуте после розыгрыша углового. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин сигнализировал о фоле со стороны Павловича.

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android