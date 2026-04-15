«Бавария» вырвала победу над «Реалом» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» (Германия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич. Игра закончилась победой мюнхенцев со счётом 4:3.

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер открыл счёт в матче на первой минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера. Хавбек хозяев поля Александар Павлович сравнял счёт на шестой минуте. Гюлер со штрафного вывел вперёд гостей на 29-й минуте. Нападающий «Баварии» Гарри Кейн сделал счёт 2:2 на 38-й минуте. Килиан Мбаппе забил третий гол мадридцев на 42-й минуте.

Во втором тайме на 86-й минуте хавбек «сливочных» Эдуарду Камавинга был удалён. На 89-й минуте Луис Диас сравнял счёт. В конце встречи на 90+4-й минуте Майкл Олисе забил победный гол.

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1. Таким образом, мюнхенцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «ПСЖ».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.