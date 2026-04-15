Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Лига чемпионов по футболу 2025/2026: результаты на 15 апреля, календарь, таблица

Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 15 апреля, календарь, таблица
Сегодня, 15 апреля, состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Лиги чемпионов 14 апреля:

«Арсенал» (Англия) — «Спортинг» (Португалия) — 0:0;
«Бавария» (Германия) — «Реал» Мадрид (Испания) — 4:3.

В полуфинал Лиги чемпионов вышли «Арсенал» и «Бавария», которые одержали победы в первых встречах 1/4 финала. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Что за развязка в битве «Реала» и «Баварии»! Удаление и два гола в концовке!
