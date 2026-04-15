Фото: реакция Мбаппе на удаление Камавинга в матче «Бавария» — «Реал»
Хавбек «сливочных» Эдуарду Камавинга удалён на 86-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Бавария» (Германия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Счёт в матче – 3:3.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
Камавинга получил вторую жёлтую за то, что долго не отдавал мяч сопернику.
Фото: Кадр из трансляции
В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.
На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.
Материалы по теме
