Фото: реакция Мбаппе на удаление Камавинга в матче «Бавария» — «Реал»

Хавбек «сливочных» Эдуарду Камавинга удалён на 86-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Бавария» (Германия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич. Счёт в матче – 3:3.

Камавинга получил вторую жёлтую за то, что долго не отдавал мяч сопернику.

В первом матче «Бавария» победила «Реал» со счётом 2:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.