«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов — 2025/2026

Французский «ПСЖ» встретится с немецкой «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В 1/4 финала турнира мюнхенцы одержали две победы над мадридским «Реалом» (2:1, 4:3) и вошли в четвёрку сильнейших команд розыгрыша.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

Днём ранее «ПСЖ» обеспечил себе выход в 1/2 финала главного клубного турнира континента, одержав победу над английским «Ливерпулем» (2:0). С тем же счётом завершилась и первая игра между командами неделю назад.

В финале турнира, который пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), победитель противостояния «Бавария» и «ПСЖ» сыграет с сильнейшей командой из пары «Атлетико» — «Арсенал».

Материалы по теме
Что за развязка в битве «Реала» и «Баварии»! Удаление и два гола в концовке!
Что за развязка в битве «Реала» и «Баварии»! Удаление и два гола в концовке!
Комментарии
