«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов — 2025/2026

Французский «ПСЖ» встретится с немецкой «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В 1/4 финала турнира мюнхенцы одержали две победы над мадридским «Реалом» (2:1, 4:3) и вошли в четвёрку сильнейших команд розыгрыша.

Днём ранее «ПСЖ» обеспечил себе выход в 1/2 финала главного клубного турнира континента, одержав победу над английским «Ливерпулем» (2:0). С тем же счётом завершилась и первая игра между командами неделю назад.

В финале турнира, который пройдёт 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), победитель противостояния «Бавария» и «ПСЖ» сыграет с сильнейшей командой из пары «Атлетико» — «Арсенал».